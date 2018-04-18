Dağcılar 'paranın yolu'ndan yürüyecek

MANİSA'da kültür ve spor turizmine katkı sağlamak için harekete geçen 11 dağcılık kulübü biraraya gelerek, 'Manisa Doğa Sporları Platformu'nu oluşturdu. Platform tarafından hazırlanan 'Lidya Yolu Projesi' ile doğaseverler ve Manisa'yı tanımak isteyenler Manisa'nın 10 ilçesinden geçen, yaklaşık 600 kilometrelik ören yerlerinden ve doğal güzelliklerinden oluşan yoldan yürüyebilecek.

Manisa'da doğa turizmini geliştirmek amacıyla kentteki 11 dağcılık ve spor kulübü tarafından 'Manisa Doğa Sporları Platformu' kuruldu. Platforma adına konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Fuat Kuloğlu, Manisa'nın Ahmetli, Akhisar, Demirci, Köprübaşı, Kula, Salihli, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinden geçen, yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştıkları 600 kilometrelik Lidya Yolu Projesi'nde sona geldiklerini söyledi. Kuloğlu, yolun Manisa'nın Salihli ilçesinde Sardes Antik Kenti'nden başlayacağını ifade etti. Kuloğlu, "Lidya Yolu, Manisa'nın 10 ilçesi ve 50 köyünden geçen, yaklaşık 600 kilometre uzunluğunda, tarihi Lidya dönemlerine uzanan antik yerleşim yerlerinden, tarihi ören yerlerinden, doğal güzelliklerden oluşan bir kültür yolu. Lidya Yolu, Doğa yürüyüşleri, kültür gezileri, kampçılık, kaya tırmanışı, kanyoning, foto safari, dağ bisikleti gibi etkinlikleri içerisinde bulunduracak Manisa'nın tanıtımıyla ilgili; tarihinden kültürel zenginliğine, doğasından sporuna, A'dan Z'ye her şeyi gözler önüne sürecek bir proje. Kültür rotasını sloganı ise 'Paranın yolu' olarak belirlendi. Bir tarafı Kula'ya, diğer tarafı Akhisar'a, oradan Manisa üzerinden Aigai antik kentine oradan da Soma Darkale'ye (Tarhala) kadar uzanacak doğa yürüyüşü, kampçılık, dağ bisikleti, kaya tırmanışı, fotoğraf, safari gibi birçok branşı içinde bulunduracak bir kültür yolu olacak. Rotaları üzerinde birçok antik kent, birbirinden güzel tarihi ve doğal güzellikler bulunan Lidya Yolu'nun Manisa'nın tarihi, doğal ve kültürel değerlerini ön plana çıkaracak, ülkemizden ve yabancı ülkelerden doğa sporlarıyla ve kültür yollarıyla uğrasan sporcuların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor" diye konuştu.

Lidya Yolu'nun tarihi antik kentleri, birbirinden güzel tarihi ve doğal güzellikleri birbirine bağlayacağını kaydeden Kuloğlu, rotaların büyük kısmının tamamlanmış olmasının platform üyelerini heyecanlandırdığını söyledi.

Nermin UÇTU / MANİSA,()

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2018, 15:20