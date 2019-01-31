Dağ yolunda donmak üzere olan vatandaş kurtarıldı 

Ali KADI/NİĞDE,() - NİĞDE’de dağ yolunda aracının kara saplanması sonucu mahsur kalan İdris Öcal, donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı.

Dün gece Gümüşler Kasabası ile Üç Kapılı Köyü arasındaki dağ yolunda otomobili ile ilerleyen İdris Öcal, yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. Öcal'ın jandarmadan yardım istemesi üzerine bölgeye Niğde AFAD ekip sevk edildi. Ekiplerin anfibi arazi aracı ile yaptığı yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda, İdris Öcal, bulunduğu bölgeden kurtardı. Öcal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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