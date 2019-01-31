Dağ yamacındaki mahallelerin merdivenleri yenileniyor

OSMANGAZİ Belediyesi, dağ yamaçlarında yer alan mahallelerde ulaşımı sağlayan merdivenleri vatandaşa kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için yeniliyor. Çalışmalar hakkında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşın güvenliği için çalıştıklarını belirtip, ‘’Vatandaşlarımızın evlerine daha rahat ulaşmalarını sağlamak için, düzenli şekilde bu merdiven ve beton yolları yeniliyoruz’’ dedi.

Osmangazi Belediyesi, coğrafi yapısı sebebiyle araç ve yaya ulaşımının zor olduğu Alacahırka, Mollafenari, Çekirge, Demirkapı gibi mahallelerde merdiven bakım bakım çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşın güvenliği için bölgede çalışma yürüttüklerini ifade ederek, ‘’Yoğun kış şartlarında zarar gören yol ve merdivenleri, taraklı mozaik yöntemiyle yenilediklerini ifade ederek, “Beton zemine sahip bu yol ve merdivenler, kışın şiddetli yağış ve soğuk havanın etkisiyle bozulup tahrip oluyor. Dolayısıyla bu yollarda ulaşım güçleşiyor. Bizler de vatandaşlarımızın evlerine daha rahat ulaşmalarını sağlamak için, düzenli şekilde bu merdiven ve beton yolları yeniliyoruz. Yol ve merdivenlerin yüzeylerini, taraklı mozaik denilen yöntemle yenileyerek, vatandaşlarımızın bozulan bu yol ve merdivenlerde düşüp kendisine zarar vermesini önlemiş oluyoruz” diye konuştu.

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