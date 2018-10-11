CW Enerji ve SDÜ'de bilimsel işbirliği yapacak

ANTALYA, () - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tamamı 'Endüstri 4.0' ile kurulan PV fabrikasına sahip CW Enerji ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) arasında bilimsel işbirliği yapıldı.

SDÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Türkiye'de yüzde 100 otomasyon ile üretim yapan CW Enerji ile bilimsel işbirliği görüşmelerine başladı. Antalya OSB'de güneş paneli üreten CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi yöneticileri, ürün geliştirme ve bilimsel işbirliği için SDÜ heyeti ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda, SDÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISBÜ) Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş ile CW Enerji Üretim Direktörü Emrah Kabayel, CW Enerji Araştırma Geliştirme Müdürü Ali Onur Kaya ve mühendis Kübra Erdem bir araya geldi.

Görüşmeye, bilimsel işbirliği için konunun tarafı bilim insanları SDÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Kayacan, Prof. Dr. Lütfi Öksüz, Prof. Dr. İbrahim Üçgül, Dr. öğretim üyesi Murat Kaleli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden Doç. Dr. Serkan Üncü, Öğretim görevlisi Uçan Karakılınç, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Fatih Çalaklı, uzman Hasan Yılmaz ve Abdullah Kuram da katıldı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, CW Enerji heyeti ile gerçekleştirilen görüşmede SDÜ'nün mühendislik alanında yarım yüzyıla yaklaşan bir bilgi birikimi ve deneyimi olduğunu söyledi. SDÜ ve ISUBÜ ile uzun soluklu bilimsel çalışmalar yapmak istediklerini belirten CW Enerji Direktörü Emrah Kabayel ise şöyle konuştu:

“Temaslarda bulunduğumuz Yenilikçi Teknolojiler Merkezi'nizin donanımları oldukça etkileyici. CW Enerji Ar-Ge ve Ür-Ge ekibimizle tam kadro olarak SDÜ ve ISUBÜ'ye tekrar gelerek karşılıklı olarak çalışma alanlarımızı belirleyeceğiz. Antalya'da 2 tane güneş paneli üretim fabrikamız var. Türkiye'nin en büyük sinyalizasyon üreticisi firmasıyız. Sinyalizasyonda Orta ve Kuzey Afrika'da pazarın yüzde 60'lık dilimine hâkimiz. Şu anda Avrupa'nın en büyük güneş enerji paneli fabrikasını faaliyete aldık. Fabrika 45 bin m2 yüzölçümlü alanda konuşlu yıllık 750 megavat güneş enerji paneli üretim kapasiteli ve full otomasyon üretim bandına sahip. 'Endüstri 4.0' normlarında inşa ettik. Bu yönü ile de Avrupa'nın en büyük güneş enerji paneli fabrikası olacak. SDÜ TTO, Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göller Bölgesi Teknokenti ile çalışmak istiyoruz. Fotovoltaik panel (PV) üretiminde lider kuruluşuz. Üretim bandında 400, sahada 600 çalışanımız var. Ar-Ge'yi çok önemsiyoruz. Grubumuz bünyesinde 55 mühendis görev alıyor. Ar-Ge Merkezi kurmak istiyoruz."

Batı Akdeniz Bölgesi'nde en eski mühendislik programının 21 Şubat 1976 tarihinde kurulan Isparta Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olduğunu belirten Prof. Dr. Serdal Terzi ise SDÜ ile CW Enerji arasında verimli, faydalı, katma değeri yüksek bilimsel işbirliği doğacağına inandığını belirtti.

Prof. Dr. Reşat Selbaş da 24 öğrencilerinin de katılımıyla CW Enerji'den internet kanalıyla canlı bağlantı gerçekleştirileceğini ve buna süreklilik kazandıracaklarını bildirdi.

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