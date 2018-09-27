CW Enerji'den kendi enerjisini üreten sera 

ANTALYA, () - TOPRAKSIZ tarıma yönelik cam sera üretimi gerçekleştiren Varnet, CW Enerji güneş panelleriyle kendi enerjisini kendi üreten cam sera sistemi inşa etti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş paneli üreten CW Enerji, güneş enerji santrallerinin (GES) yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, santral kurulumları, lisans alımı ve işletme, ayrıca lisanssız üretim yönetmeliğine uygun olarak projeler planlama, projelendirme, finans ve uygulama ile genel bakım konularında hizmet veriyor. Endüstriyel kurulumların yanı sıra evsel çatı kurulumlarına da çözümler sunan CW Enerji, topraksız tarıma yönelik cam sera üretimi gerçekleştiren Varnet'in Antalya OSB'deki cam serasını GES'ledi. 10 kW gücündeki GES projesinde, üretimi CW Enerji tarafından gerçekleştirilen 30 adet CW Enerji / TT 375 - 72 PM marka model güneş paneli ve 1 adet Goodwe 10 kW Trifaze invertör kullanıldı.

10 kW GES kurulumu ile yılda ortalama 87 hanenin elektriği yenilenebilir enerji ile karşılanabilmekte. Güneş enerjisi santralinde günde ortalama 50,85 kWp, yılda 18562,25 kWp gücünde elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Türk tarımına yönelik yapılan bu projenin oldukça mutluluk verici olduğunuz belirtti. Güneşin sınırsız, çevre dostu, temiz ve ücretsiz bir enerji kaynağı olduğunu kaydeden Sarvan, "Dünyada güneş enerjisi potansiyeli toplam elektrik enerjisi ihtiyacımızın tamamından kat ve kat daha fazlasını tek başına karşılayabilecek kadar büyük. CW Enerji olarak fotovoltaik sektörünü Türkiye'de daha da yaygınlaştırmak, bu potansiyeli ortaya çıkarmaya devam etmek istiyoruz" dedi.

Varnet temsilcisi Anvar Kurshidov ise firmalarının tamamen otomasyon ile yönetilen topraksız tarıma yönelik modern seralar ürettiğini ve anahtar teslim olarak proje bazında inşa ettiğini söyledi. 'Minimum işletme maliyeti ile maksimum miktarda ve kalitede hasat' için ürünlerini tasarladıklarını aktaran Anvar Kurshidov, "Enerjimizi de güneşten alarak doğada minimum karbon ayak izi bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI