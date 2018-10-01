CW Enerji, Anadolu'nun 500 şirketi listesinde

ANTALYA, () - CW Enerji, Ekonomist Dergisi'nce 2017 yılı ciroları dikkate alınarak gerçekleştirilen Anadolu'nun 500 şirketi araştırmasında 418 milyon 361 bin TL'lik net satışıyla 188'inci sırada yer aldı.

Ekonomist Dergisi, 2017 yılı ciroları dikkate alarak Anadolu'nun 500 şirketi araştırması yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki şirketlerin değerlendirmeye alınmadığı araştırmada Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş paneli üreten CW Enerji, 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu 418 milyon 361 bin TL'lik net satışıyla listenin 188'inci sırasında yer aldı. Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında, Antalya'dan 8 firma yer alırken CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Anonim Şirketi kent sıralamasında 5'inci oldu.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Ekonomist Dergisi'nin araştırmasında ilk 500 içinde yer almalarının gurur verici olduğunu söyledi. Listede yer almalarının, günden güne yükselmelerinin hem kendileri hem de Antalya için gurur verici bir sonuç olduğunu kaydeden Sarvan, "Çalışanlarımızla hep birlikte el ele vererek kurulduğumuz günden bu yana başarı basamaklarını adım adım tırmanıyoruz. İstikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürüyoruz. 15 megavat panel üretim kapasitesi ile başladığımız bu sektörde iç ve dış pazardaki talebi değerlendirerek yaklaşık bir yıl önce 450 megavata çıkarttık. Şu an ise 165 milyon liralık yatırımla devreye almış olduğumuz yeni fabrikamızla güneş paneli üretim kapasitemizi 750 megavat seviyesine çıkarttık. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi konumuna geldik. Kapasitemizi çok yakında 1 gigavata çıkaracağız" dedi.

'BAŞARI DOĞRU YATIRIM VE İNOVASYONDA'

Doğru yatırım ve inovasyonun başarıdaki en büyük etken olduğunu ifade eden Tarık Sarvan, "Şirketlerimizdeki başarı, planlı programlı çalışmalar, doğru yatırımlar ve modern teknolojiyi kullanmanın sonuçlarıdır. İnovasyona ve teknolojik yeniliklere önem vermemizin yanı sıra kurum içi eğitimlerle de personelimizin kendisini en iyi şekilde yetiştirmesine destek oluyoruz. Kazandıklarımızı çalışanlarımızla paylaşıyor, şehrimize dönük istihdamı da her geçen gün artırıyoruz. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için büyük çaba gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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