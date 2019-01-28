Çürüyen bilet satış ofisi hurdacıya satıldı

BANDIRMA- İstanbul arasında deniz uçağı seferlerinin kaldırılmasının ardından çürümeye terk edilen bilet satış ofisi sökülerek hurdacıya satıldı.

Bandırma Ticaret Odası’nın teşebbüsüyle, Bandırma - İstanbul arasında çalışacak olan deniz uçağı yaklaşık 1,5 ay çalıştı, sonra da seferler iptal edildi ve kaldırıldı. Mendirek yolunda da sadece bilet satış ofisi kaldı. Ofis, daha sonraki süreçte 911 Arama Kurtarma’ya devredildi. Bir süre sonra çürümeye yüz tutan ofis için son çare ise hurdacıya satmak oldu. Vatandaşlar, ofisin yarattığı görüntü kirliliğinden dolayı rahatsız olduklarını söyleyerek yerinden kaldırılmasını olumlu bulduklarını ifade etti.