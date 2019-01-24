Cumhuriyetçi kadınlar, Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ı andı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği tarafından gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ölüm yıl dönümlerinde anıldı.

Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Sivas Şube Başkanlığı üyeleri, 24 Ocak 1993 yılında aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu ve 24 Ocak 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Şehit Ali Gaffar Okan'ı anmak için dernek binasında basın açıklaması düzenledi.

Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak "Türk basınının usta kalemi, iyi bir hukukçu olağan üstü bir araştırmacı yazar, yeri doldurulamayan bir vatansever, laik, demokrat, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu karanlık güçlerin karanlık işlerini aydınlatmaya çalışırken 24 Ocak 1993 yılında arabasına konulan bombanın patlaması sonucu ailesinin gözleri önünde hayatını kaybetti. Aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala faili meçhul cinayetler arasındadır. Bu durum ülkemizdeki insan hakları için çok kaygı vericidir. Karanlık güçler tarafından yargımız işletilmiyor. Bu cinayetleri işleyenleri, işletenleri kınıyor demokrasi ve devrim şehidi Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz. Güzel yurdumuzun zorlu dönemeçlerden geçtiği bu dönemlerde aydınlatılması gereken karanlık işler için Uğur Mumcu'yu çok arıyoruz. Uğur Mumcu'yu unutmayacağımız ve unutturmayacağımız. Diğer bir şehidimiz de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde 24 Ocak 2001 tarihinde hain bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve faili meçhul cinayetler arasında olan sayın Ali Gaffar Okkan'ın ölümünün 18'inci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.

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