Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı nefes alacak

MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi, Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı çevresindeki yolları genişleterek çift şerit hale getirecek.

Hükümet Konağı, Alaşehir Belediyesi, adliye binası, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve tren garının bulunduğu Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na gelen Atatürk Bulvarı ve Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki trafik yoğunluğunu bitirmek için harekete geçildi. Alaşehir Belediyesi tarafından yapılan yol genişletme çalışmalarıyla, bu yollar çift şeritli hale getirilecek. Çalışmaların 10 günde tamamlanması hedefleniyor.

Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Uçak, "Kaldırımları daraltmadan geriye çekerek, yolları çift şerit hale getiriyoruz. Çalışmalar yaklaşık 10 günde tamamlanacaktır. Çalışmalar tamamlandığında hem trafik rahat bir nefes alacak hem de vatandaşlarımız meydanda daha rahat daha refah gezebilecekler. Her şey, Alaşehir için. Projelerimiz aralıksız olarak devam edecek" dedi.

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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