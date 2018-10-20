Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - TÜRKİYE Satranç Federasyonu (TSF) Manavgat Temsilciliği ve Manavgat Belediyesi işbirliğinde 12 kategoride 200 sporcunun ter döktüğü Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası başladı.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) başlayan Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'nda 7, 8, 9, 10, 11 ve 12+ yaş gruplarında sporcular mücadele ediyor. Turnuva öncesinde TSF Manavgat Temsilcisi Hüseyin Yazıcı, katılan sporculara turnuva kurallarını anlattı. Turnuvada 9 hakemin görev aldığını belirten TSF Manavgat Temsilcisi Hüseyin Yazıcı, "Müsabakalarımız, İsviçre sistemine göre yapılıyor ve gruplara göre 5 ile 7 tur sonucunda derecelerin belirleneceğini düşünüyoruz. Turnuvada, kategorilerinde dereceye giren ilk 5 sporcumuza madalya vereceğiz" dedi.

Turnuva yarın sona erecek.

FOTOĞRAFLI