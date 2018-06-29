Cumhurbaşkanımızdan İskenderun’a stat isteyeceğiz

HATAY'ın İskenderun İlçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, uzun zamandan beri atıl vaziyette bulunan İskenderun 5 Temmuz Stadı’nın tadilat çalışmalarını yerinde incelerken, ”Vekillerimizin desteği ile Cumhurbaşkanımızdan yeni stat isteyeceğiz” dedi.Önümüzdeki futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'nde(BAL) mücadele edecek olan İskenderun Belediye Spor'un oynayacağı 5 Temmuz Stadı'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, başkan yardımcıları ve daire amirleri, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Eksikleri yerinde inceleyen Başkan Seyfi Dingil daire amirlerine talimat vererek 5 Temmuz stadının tadilatının bir an önce bitirilmesini istedi. İskenderun Belediye Spor Kulüp Başkanı Levent Duman, Spor Koordinatörü Levent Erköse'nin de bulunduğu incelemelerde açıklama yapan Başkan Seyfi Dingil, "5 Temmuz stadının tahsisi konusunda girişimlerde bulunduk. Sporseverler burada müsabaka izlemek istiyor. Bizlerde bunun için yoğun çaba harcıyoruz. Tesis şu anda kullanılamaz vaziyettedir. El birliğiyle stadımızı tekrar ayağa kaldıracağız. Vekillerimiz ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'dan randevu alarak yeni stat için ricada bulunacağız" dedi.

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