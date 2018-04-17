Cumhurbaşkanı ve Başbakan için şarkı bestelendi

AK Parti'nin 28 Nisan Pazar günü yapacağı İzmir İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak. İl Başkanlığı, adının açıklanmasını istemeyen bir müzik öğretmenine, Erdoğan ve Yıldırım için iki şarkı hazırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım için şarkı bestelendi. Şarkıda, “Sana olan sevgimiz, hiçbir gün bitmeyecek. Reis bu İzmir’i ölene denk sevecek" sözleri yer aldı. AK Parti İzmir teşkilatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilecek il kongresine coşkulu bir şekilde hazırlanıyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bir sürprizin altına atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım için şarkı besteletirdi. "Kalp seninle atar" isimli marş havasındaki şarkının sözlerini isminin açıklanmasını istemeyen bir müzik öğretmeni yazdı ve seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan "Biz" isimli hareketli şarkı tulum sesi ile başlıyor. Şarkıda, "Biz, biz İzmir’iz. Biz, biriz. İzmir’iz biz. Hep biriz biz" deniliyor.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF

KUTU- 1

"ÜLKEMİN AŞIĞI, ADAMIN HASI"

Başbakan Binali Yıldırım için yazılan şarkının sözleri şöyle:

"Yıldırım, Yıldırım Binali Yıldırım

Yurdumun Beyefendisi Binali Yıldırım

Yıldırım, Yıldırım Binali Yıldırım

Adamın ta kendisi Binali Yıldırım

Erzincan'ın evladı, İzmir'in canı

Vatan sevdasıyla atar sol yanı

Ülkeye hizmettir onun her anı

Milletin onuru, gururu, şanı

Ülkemin aşığı adamın hası

Hiçbir zaman bitmez İzmir sevdası

Bağrını basıyor onu genci, yaşlısı

Yolların mimarı ağır başlısı."

KUTU -2

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'LA TEK YÜREĞİZ BİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazılan şarkının sözleri ise şöyle:

"Yarınlara hep birlikte koşacağız biz

Büyük küçük hep el ele coşacağız biz

Liderimiz uzun adamın ışığında

Tüm ülkede alkışlanan olacağız biz

Yarınlara hep birlikte koşacağız biz

Büyük küçük hep el ele coşacağız biz

Millete hizmet yolunda durmadan koşan

Recep Tayyip Erdoğan’la tek yüreğiz biz

Biz, biz İzmir’iz

Biz, biriz

İzmir’iz biz

Hep biriz biz

Sevgi, saygı umutla dolu bizim kalbimiz

Millete hizmettir bütün derdimiz

Sevgi, saygı, umut doludur bizim kalbimiz

Recep Tayyip Erdoğan’la hepimiz biriz

Biz, İzmir’iz biz

Hep biriz biz

Karşıyaka, Aliağa, Çiğli Bornova

Karabağlar, Gaziemir, Dikili, Urla

Karaburun, Bayraklı, Bayındır, Buca

Menderes, Tire, Ödemiş, Çeşme, Bergama

Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Balçova,

Kemalpaşa, Selçuk, Kiraz, Torbalı, Foça

Seferihisar, Menemen, Kınık ve Beydağ

Hep el ele AK Partili uzun yıllara

Biz, İzmir’iz biz

Biz, biriz

İzmir’iz biz

Hep biriz biz."