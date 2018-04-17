Cumhurbaşkanı ve Başbakan için şarkı bestelendi

AK Parti'nin 28 Nisan Pazar günü yapacağı İzmir İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak. İl Başkanlığı, adının açıklanmasını istemeyen bir müzik öğretmenine, Erdoğan ve Yıldırım için iki şarkı hazırlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım için şarkı bestelendi. Şarkıda, “Sana olan sevgimiz, hiçbir gün bitmeyecek. Reis bu İzmir’i ölene denk sevecek" sözleri yer aldı. AK Parti İzmir teşkilatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilecek il kongresine coşkulu bir şekilde hazırlanıyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bir sürprizin altına atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım için şarkı besteletirdi. "Kalp seninle atar" isimli marş havasındaki şarkının sözlerini isminin açıklanmasını istemeyen bir müzik öğretmeni yazdı ve seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan "Biz" isimli hareketli şarkı tulum sesi ile başlıyor. Şarkıda, "Biz, biz İzmir’iz. Biz, biriz. İzmir’iz biz. Hep biriz biz" deniliyor.
İZMİR, ()
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KUTU- 1
"ÜLKEMİN AŞIĞI, ADAMIN HASI"
Başbakan Binali Yıldırım için yazılan şarkının sözleri şöyle:
"Yıldırım, Yıldırım Binali Yıldırım
Yurdumun Beyefendisi Binali Yıldırım
Yıldırım, Yıldırım Binali Yıldırım
Adamın ta kendisi Binali Yıldırım
Erzincan'ın evladı, İzmir'in canı
Vatan sevdasıyla atar sol yanı
Ülkeye hizmettir onun her anı
Milletin onuru, gururu, şanı
Ülkemin aşığı adamın hası
Hiçbir zaman bitmez İzmir sevdası
Bağrını basıyor onu genci, yaşlısı
Yolların mimarı ağır başlısı."
KUTU -2
"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'LA TEK YÜREĞİZ BİZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazılan şarkının sözleri ise şöyle:
"Yarınlara hep birlikte koşacağız biz
Büyük küçük hep el ele coşacağız biz
Liderimiz uzun adamın ışığında
Tüm ülkede alkışlanan olacağız biz
Yarınlara hep birlikte koşacağız biz
Büyük küçük hep el ele coşacağız biz
Millete hizmet yolunda durmadan koşan
Recep Tayyip Erdoğan’la tek yüreğiz biz
Biz, biz İzmir’iz
Biz, biriz
İzmir’iz biz
Hep biriz biz
Sevgi, saygı umutla dolu bizim kalbimiz
Millete hizmettir bütün derdimiz
Sevgi, saygı, umut doludur bizim kalbimiz
Recep Tayyip Erdoğan’la hepimiz biriz
Biz, İzmir’iz biz
Hep biriz biz
Karşıyaka, Aliağa, Çiğli Bornova
Karabağlar, Gaziemir, Dikili, Urla
Karaburun, Bayraklı, Bayındır, Buca
Menderes, Tire, Ödemiş, Çeşme, Bergama
Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Balçova,
Kemalpaşa, Selçuk, Kiraz, Torbalı, Foça
Seferihisar, Menemen, Kınık ve Beydağ
Hep el ele AK Partili uzun yıllara
Biz, İzmir’iz biz
Biz, biriz
İzmir’iz biz
Hep biriz biz."