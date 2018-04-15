Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 28 Nisan'da İzmir'de miting yapacak

AK Parti'nin 28 Nisan Cumartesi günü yapılacak İzmir İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım katılacak.

AK Parti İzmir İl Kongresi, 28 Nisan Cumartesi günü Halkapınar Spor Salonu’nda yapılacak. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım katılacak. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, kongrenin yanı sıra miting de yapılacağını belirterek, "Salon yanındaki sahada 70-80 bin kişilik katılım hedefiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’ın halka seslenecek. Yeni bir başlangıç ve motivasyon için kongremizi çok önemsiyoruz. Motivasyon kongreyle birlikte doruk noktasına çıkacak. Kongre sonrası hedef 2019 seçimleri olacak. Kongrede seçim çalışmalarına başlayacağız" dedi.

İZMİR, ()

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