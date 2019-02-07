Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Sıfır Atık Projesi’ne Başkan Sözlü’den uygulamalı destek

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eşi Zeynep Sözlü ile birlikte Garden Koala Sera bahçesini ziyaret ederek sıfır atık projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen bez torbaları hemşerilerine takdim etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak’tan itibaren başlamasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi harekete geçmişti. Kent genelinde günde bin 800 top çöpü toplayıp, Sofulu Çöplüğü’nde bertarafını gerçekleştiren, geri dönüşüm tesisinde atık kâğıt, plastik, cam ve metallerin ekonomine geri kazanımını sağlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önlemeye yönelik hizmetlerine bir yenisini ekleyerek bez torba dağıtımı yapmaya başlamıştı.VATANDAŞLARDAN TAM DESTEKZiyaretin ardından Başkan Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, sıfır atık projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen bez torbaları hemşerilerine takdim ederek onların da bu projenin paydaşı olmalarını sağladı. Bez çantaları alan vatandaşlar, çevrenin korunmasına yönelik hizmetlerinden dolayı Başkan Hüseyin Sözlü’ye teşekkür ederek, uzun ömürlü bez çantaları pazar ve market alışverişlerinde rahatlıkla kullanacaklarını belirtip, bilinçlendirme kampanyasını desteklediler.

FOTOĞRAFLI