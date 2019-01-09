Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşı sersefil yapmaya hakkınız var mı?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, İZBAN grevinin iki ay ertelemesiyle ilgili olarak yaptığı konuşmada, "Vatandaşı sersefil yapmaya hakkınız var mı? Bunu çözmek zorundaydık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu. İZBAN grevinin ertelenmesine değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"İzmir'de İZBAN'da grev var. Baktık, çözemiyorlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iki ay erteledik. Yetkim iki ay olduğu için o kadar erteledik. Bizim derdiğimiz var. Vatandaşı sersefil yapmaya hakkınız var mı? Bunu çözmek zorundaydık. Eskiden kağıt üzerinde kalan güçler ayrılığını gerçek anlamda hayata geçiren bir yapı ortaya çıkardık. İnşallah 2019 yılıyla birlikte Türkiye yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçecektir, bundan kimsenin endişesi olmasın."

İZMİR, ()

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