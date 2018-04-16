Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz çıkışı ve faiz çağrısına destek

OSMANİYE, () - TÜM Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimi çağrısına ve dövizdeki yükseliş tepkisine tam destek verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye İl Başkanı Ahmet Melih Loş’un TÜMSİAD Şubesini ziyaretinde konuşan Özkardeş, dış odakların ve işbirlikçilerin 15 Temmuz’da silahla başaramadığını bugün ekonomi üzerinden gerçekleştirmek istediğini söyledi. Milli birlik ve beraberliğin ülkenin en büyük gücü olduğuna vurgu yapan TÜMSİAD Şube Başkanı Murat Özkardeş, "15 Temmuz’da hainlere geçit vermeyen milletimiz, ekonomik darbe girişimlerini de boşa çıkaracaktır. 15 Temmuz başarılı olsaydı; benim param olsa ne yazar, mülküm olsa ne yazar. Gün kar etme günü değildir. Gün devlete sahip çıkma günüdür. Vatanımız için devletimiz için canımız da malımız da feda olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirimi çağrısını ve dövizdeki artış tepkisini desteklediklerini kaydeden Murat Özkardeş, hiç bir gücün Türkiye’yi ekonomi üzerinden dizayn edemeyeceğini ve asla diz çöktüremeyeceğini söyledi.

Türkiye’nin tüm oyunları bozacak gücü ve iradesi olduğunu belirten Özkardeş, iş dünyası olarak önceliklerinin devlete ve çalışanlarına olan sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu ifade etti.

Osmaniye’nin hizmetinde ve emrinde olduklarını ifade eden MHP İl Başkanı Ahmet Melih Loş, milli ittifakın ülkenin geleceği için önemli olduğunu ifade etti.

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