Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya adaylarını açıkladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Antalya'daki 19 ilçe adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı isimler şöyle: "Antalya...