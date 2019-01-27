Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya adaylarını açıkladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Antalya'daki 19 ilçe adayını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı isimler şöyle:
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Menderes Türel (Ak Parti), Kepez Belediye Başkan Adayı: Hakan Tütüncü (Ak Parti), Muratpaşa Belediye Başkan Adayı: Gökcen Özdoğan Enç (Ak Parti), Konyaaltı Belediye Başkan Adayı: Gaye Doğanoğlu (Ak Parti), Aksu Belediye Başkan Adayı: Halil Şahin (Ak Parti), Döşemealtı Belediye Başkan Adayı: Emre Afacan (Ak Parti), Serik Belediye Başkan Adayı: Enver Aputkan (Ak Parti), Manavgat Belediye Başkan Adayı: Hasan Öz (Ak Parti), İbradı Belediye Başkan Adayı: Hatice Sekmen (Ak Parti), Kumluca Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Çetinkaya (Ak Parti), Elmalı Belediye Başkan Adayı: Ümit Öztekin (Ak Parti), Demre Belediye Başkan Adayı: Süleyman Topçu (Ak Parti), Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Özeren (Ak Parti), Kaş Belediye Başkan Adayı: Mutlu Ulutaş (Ak Parti), Akseki Belediye Başkan Adayı: İbrahim Özkan (Ak Parti), Gazipaşa Belediye Başkan Adayı: Adil Çelik (Ak Parti), Alanya Belediye Başkan Adayı: Adem Murat Yücel (MHP), Finike Belediye Başkan Adayı: Nail Dülgeroğlu (MHP), Korkuteli Belediye Başkan Adayı: Ömer Niyazi İşlek (MHP), Kemer Belediye Başkan Adayı: Yusuf Üras (MHP).
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