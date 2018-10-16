Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sandıklı projelerini anlattı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Isparta programında görüşme imkanı bulan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, iki projesini anlattı.

Geçen hafta Isparta 40'ıncı Piyade Alayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tahkikat Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen 2018/8'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma ve Mezuniyet Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kısa bir görüşme yapan Sandıklı Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, ilçede faaliyete geçirmek istediği iki projeyi anlattı.

Başkan Mustafa Çöl, "Isparta'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikteydik. 2 projemizi anlatma imkanı buldum. Projelerimizin gerekli talimatları verildi. Sandıklı'mıza hayırlı olsun" dedi.

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