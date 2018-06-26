Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 ilçede yüzde 20'nin altında oy çıktı

CUMHUR İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Güzelbahçe, Narlıdere ve Karşıyaka'da yüzde 20'nin altında oy aldı. HDP, Narlıdere'de milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den yüksek oy aldı. CHP Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat, "Biz alanda defalarca kendi tabanımıza, partililerimize 'HDP barajı aşacak, kaygınız olmasın' dedik. Ama HDP'ye oylarımız kaydı. Oylarımız HDP'ye gitmeseydi, ilçede daha farklı bir sonuç çıkardı" dedi. AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Burcu Dereci ise sandık sonuçlarını, "Kemikleşmiş bir yapı ile mücadele ediyoruz" sözleri ile değerlendirdi. AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Aslan Bilgi de, "Bizimle alakalı bir durum değil. Yapısal bazı katılıklar var, onları kimse aşamıyor" yorumunda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yüzde 19.09 oranında oy aldı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ise sandıktan yüzde 72.55 oy çıktı. Milletvekilliği seçimlerinde de dikkat çeken sonuçlar oluştu. Millet İttifakı Güzelbahçe'de yüzde 69.32 oranında oy aldı. CHP'nin aldığı oy oranı yüzde 57.16 oldu. Cumhur İttifakı ise yüzde 20'de kaldı. AK Parti ilçede yüzde 16 bandında oy oranına sahip. İlçedeki seçim sonuçlarını değerlendiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Ya biz çok iyi çalışıyoruz ya da AKP çalışmıyor" dedi. İnce, şunları söyledi:

"AKP, Güzelbahçe'de her seçimde, bir önceki seçime göre daha az oy aldı. Yerel seçimlerde adaylar önemli. Konjonktür çok değişiyor. Kıyaslamayı bu seçimle yapmamız çok doğru sonuçlar vermeyebilir. Burada yeni bir sistem vardı. Oranlarda bütün İzmir'de bir değişiklik var. CHP oyları düşmüş gibi görünüyor. Yüzde 6 HDP'ye giden bir oy var. Bu da CHP'den gitti deniyor. Yerel seçimlerde böyle bir HDP oyu olmayacak. Adayların da çok büyük önemi olacak. Yerel seçimlerde yüzde 70'ler düzeyine geleceğimizi umut ediyorum."

"KEMİKLEŞMİŞ BİR YAPI İLE MÜCADELE EDİYORUZ"

AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Burcu Dereci de, sandıktan çıkan sonuçlar hakkında, "Güzelbahçe'nin kemik bir yapısı var. Aday olarak kimi koyarsanız koyun CHP zihniyeti ile ona direk oy veriyorlar. Burada ne adayın vasfı ne de özelliklerinin önemi yok. Kemikleşmiş bir yapı ile mücadele ediyoruz. Oylarımızda 1500'e yakın bir artış sağladık. Ama kısa bir süre vardı, istediğimiz gibi verimli çalışamadık. İlçede yolunda gitmeyen bir çok şey var. Bundan sonra yolunda gitmeyen her şeyi gün yüzüne çıkaracağız. Burada yaşayan insanlar hizmet almadıklarının farkında değiller. Biz çalışmalara devam edeceğiz ve yerel seçimlerde Güzelbahçe'yi ak belediyecilik ile tanıştıracağız" diye konuştu.

"KARŞIYAKA, DURUŞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

Karşıyaka'da Cumhur Başkanı Erdoğan'a yüzde 17.68 oy çıktı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise yüzde 73.94 oranında oy aldı. İlçede Cumhur İttifakı'na yüzde 18.55 oranında oy çıkarken, Millet İttifakı'na ise yüzde 70.54 oy çıktı. CHP'nin Karşıyaka'daki oyu yüzde 58.65 olarak kayıtlara geçti. AK Parti'ye ise ilçede yüzde 14.96 oranında oy çıktı. Seçim sonuçlarına dair açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyaka halkı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 73.94; milletvekili seçiminde de yüzde 58.7 ile İzmir'in en yüksek oy oranını çıkardı. Genel anlamda istediğimiz sonuca ulaşamasak da yerelde partimize ve adayımıza karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmenin buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Karşıyaka, duruşunu bir kez daha göstermiştir. Bizi biz yapan değerlerden, Cumhuriyet'ten ve Atatürk devrimlerinden asla vazgeçmeden mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

"SANDIK SONUÇLARI UMUT VERİCİ"

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu ise, AK Parti'nin oylarını yükselttiğini belirtti. Referandum, 7 Haziran ve 1 Kasım seçim sonuçlarını hatırlatan İsmail Çiftçioğlu, şunları söyledi:

"Önceki seçimler ile kıyaslama yaparsak hem oransal hem de sayısal bazda artış söz konusu. Karşıyaka'daki mahalle baskısının kırılması noktasında Erdoğan'ın aldığı oylar gelecek için umut verici. Karşıyaka halkı CHP'ye burada itirazını gösterdi. Bu durum, yerel seçimler açısından bizi azimlendirdi. Karşıyaka'daki siyasi rehaveti bitirip, hizmet siyasetini getirecek bir zemin hazırladı. Bu noktada ciddi çalışmalarımız olacak. 7 Haziran, 1 Kasım ve referandum ilke kıyaslandığında oylarımız düşmedi. Artış söz konusu. Bu da ilçe için gelecek vaadediyor. 2011 genel seçimlerinden sonra Karşıyaka'daki en yüksek oyu aldık."

HDP NARLIDERE'DE AK PARTİ'Yİ GEÇTİ

Narlıdere'deki sandık sonuçları da dikkat çekti. İlçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 15.14 oranında oy çıkarken, Muharrem İnce'ye de sandıktan yüzde 73.90 oy çıktı. İlçede Cumhur İttifakı yüzde 15.58'de kaldı. Millet İttifakı'na ise 66.32 oranında oy çıktı. CHP'nin ilçedeki oyu yüzde 56.59. Narlıdere'de HDP, AK Parti'den yüksek oy aldı. HDP'ye sandıktan yüzde 17.49 oranında oy çıkarken, AK Parti ise yüzde 12.96'da kaldı. Sandıktan çıkan sonuçları değerlendiren CHP Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat, vatandaşların HDP'nin barajı aşamaması yönünde kaygı taşıdığını, bu nedenle ilçede partisinin oylarının düştüğünü savunarak, "Vatandaş kaygılı. HDP'nin barajı aşması önemliydi. Barajı aştı, hükümet tek başına 301'i yakalayamadı. Bu kaygılar bize olumsuz yansıdı. Yıllardan beri en iyi oy oranını alan ilçeyiz. O kaygı nedeniyle ilçede HDP'ye yüzde 17.49 oranında oy çıktı. HDP'nin buradaki potansiyeli bu değil. Kaygılar ortaktı, evet geçmesi gerekiyordu. Ama biz alanda defalarca kendi tabanımıza, partililerimize 'HDP barajı aşacak. En kötü zamanda, bombaların patladığı zamanda bile HDP barajı geçti. Kaygınız olmasın' dedik. Ama tabanımız HDP'ye oy verdi. Oylarımız HDP'ye gitmeseydi, ilçede daha farklı bir sonuç çıkardı. Belki bir vekil daha çıkarabilirdik" diye konuştu.

"BİZİMLE ALAKALI BİR DURUM DEĞİL"

AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Aslan Bilgi ise ilçenin değişime açık olmadığını savundu. Ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Bilgi, şunları söyledi:

"Yoğun şekilde çalışıyoruz. Narlıdere'nin mozaiği bu. Narlıdere değişmemekte ısrar ediyor. Buradaki demografik yapı buna müsade etmiyor. Değişime açık bir yapı yok. CHP bile burada HDP'yi desteklemiş durumda. CHP kendisi bile burada oy düşürdü. HDP burada bizim arkamızda gelen bir partiydi, şimdi bizden çok oy aldı. Ama cümbür cemaat beraber çalışıyorlar. Narlıdere İzmir'in değil Türkiye'nin en zor ilçesi. Biz burada elimizden geldiği kadar vatandaşımıza hizmetimizi yapıyoruz, bir kusur etmiyoruz. Bizimle alakalı bir durum değil. Yapısal bazı katılıklar var, onları kimse aşamıyor."

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI