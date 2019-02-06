Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Şubat'ta Aydın'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Cumartesi günü Aydın'da halka seslenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında Aydın'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te Atatürk Kent Meydanı'nda halka seslenecek. AK Parti Aydın İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın'a geliş tarihinin netleşmesi üzerine harekete geçti. Meydan düzenlemesi yapılacağı kaydedildi. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap edecek. Bu vesile ile tüm Aydın halkını davet ediyoruz" dedi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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