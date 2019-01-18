Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Ocak'ta Antalya adaylarını açıklayacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ocak Pazar günü Antalya'da 'Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ocak Pazar günü Antalya'ya gelecek. 10 bin kişilik spor salonunda halkla buluşması beklenen Erdoğan, gündeme yönelik açıklamalarda bulunacak. Erdoğan, Antalya'da merakla beklenen 19 ilçenin belediye başkan adaylarını da açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP ile kurulan Cumhur İttifakı kapsamında Antalya'nın ilçelerinde aday gösterilecek MHP adaylarını da açıklaması bekleniyor.