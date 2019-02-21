Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Şubat'ta Tokat'ta 

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Şubat'ta seçim çalışması için Tokat'a gelecek.

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Şubat'ta yapacağı Tokat ziyareti ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında heyecanla 25 Şubat'ı beklediklerini belirten Başkan Polat "Cumhurbaşkanımızın gelişiyle ilgili hem teşkilatlarımızda hem de vatandaşlarımızda heyecan var. Halkımızın Cumhurbaşkanımıza olan halkımızın teveccühü, sevgisi hakikaten çok yüksek derecede. Önümüzde ki 3 - 4 gün içerisinde hazırlıklarımızı yapmış ve Cumhurbaşkanımızı da pazartesi günü karşılamış olacağız. 6-7 maddelik Tokatımız için elzem gördüğümüz, Tokat'a hakikaten ivme kazandıracak, hareket getirecek projeler var. Bunları ileteceğiz ve isteyeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönem bunların da yapılacağını göreceğiz. Müthiş bir miting olacak. Ben tüm halkımızı bu şölen havasında geçecek olan mitingimize davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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