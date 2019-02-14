Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Şubat'ta Manisa'da

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Şubat Perşembe günü Manisa'ya geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Manisa'ya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda aday tanıtım toplantısında halka seslenecek. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Manisa'da ağırlayacağız. Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde genel merkezimizin olurlarıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak MHP'li Sayın Cengiz Ergün'ü ve diğer 17 ilçelerimiz de ittifak ruhuna tam anlamıyla uyan isimleri açıklamıştık. Bu kapsamda çalışmalarımızı da gece-gündüz demeden sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 21 Şubat Perşembe günü Manisa'ya geliyor. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı ve 17 ilçe belediye başkan adaylarımızı halka tanıtacak. Bu kapsamda tüm vatandaşlarımızı şimdiden bayram günümüze davet ediyorum. O gün orada Cumhur İttifakı'nın ruhunu tam anlamıyla göstererek, Cumhurbaşkanımızı Manisa'da en güzel şekilde ağırlayacağız" dedi.

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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