Cumhurbaşkanı danışmanı, ilk defa oy kullanacaklarla buluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erodğan'ın Başdanışmanı Mustafa Akış, 4 Haziran'da ilk kez oy kullanacak seçmenlerle biraraya geldi. Akış, 24 Haziran'dan 1 milyon 585 seçmenin ilk kez oy kullanacağını belirtti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde gençlerle buluyan Mustafa Akış, pazar günü yapılacak seçimlerin önemine değindi. Akış, ''Bölgemizde, coğrafyamızda ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri görüyorsunuz. Her türlü imkanı seferber ettiler. Her türlü oyunu kurdular ve her türlü tuzakla ülkemize yönelik çok ciddi operasyonlar yaptılar. Allah’a hamd olsun önce milletimizin desteği sonra genç kardeşlerimizin dik duruşuyla bertaraf ettik. Bu süreçte de hain ve aşağılık terör örgütleri grupları öncesinde olduğu gibi milletimizi esaret altına almaya çalışıyorlar bu milletin gençleri 24 Haziran seçimlerinde hesaplarını başlarına çalacak, Türkiye’nin her alanda yükselmesine engel olmaya çalışanlara gerekli cevabı vereceklerdir.''dedi.

FOTOĞRAFLI

