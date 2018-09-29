Cumhurbaşkanı Danışmanı Güldal Akşit Aksaray'ı ziyaret etti.

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAYŞ,(,) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Güldal Akşit Aksaray’a geldi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Eşi Hasibe Yazgı tarafından karşılanan eski Bakan Güldal Akşit, gezi ve incelemede bulunduğu Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezine hayran kaldı.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın eşi Hasibe Yazgı tarafından Kadın Aktivite Merkezine davet edilen Eski Bakan Güldal Akşit, beraberinde Ak Parti önceki dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz ile birlikte Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezini ziyaret etti. Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan merkezin kadınlara yönelik çok güzel bir tesis olduğunu belirten Akşit yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı’ya Teşekkür ederek şunları söyledi: "Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi tek kelime ile mükemmel. Bu girişimden ötürü başta Belediye Başkanımızı ve değerli eşini ve değerli milletvekilimizi tebrik ediyorum. Aksaray’ımız için Aksaray halkının kadınları ve çocukları için gerçekten çok güzel bir hizmet gerçekleştirilmiş. Aydınlık ferah pırıl pırıl bir tesis. Dilerim ki diğer şehirlere de örnek olur. Aksaray’da yaşamak varmış dedirten bir tesis. Aksaray’a ve halkımıza hayırlı olsun"

Yapılan ziyaret sonrası Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın eşi Hasibe Yazgı, Eski Bakan Güldal Akşit’e ve önceki dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’a ziyaretlerinin anısı olarak tablo hediye etti.

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