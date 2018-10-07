Cumhurbaşkanı 41 tesisin açılışını yapacak

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 13 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla değeri 620 milyon TL’yi bulan 41 tesisin açılışının yapılacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Hisarcıkta Melikgazi Belediyesinin spor tesisi açılışında yaptığı konuşmada, “İnşallah 13 Ekim’de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kamu kurumlarının yaptığı 41 tesisin açılış törenini yapacağız. Herkesi bu törene davet ediyorum. 41 tesis içerisinde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı 4 bulvar, 5 köprülü kavşak, 6 mini terminal binası, Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan 2 bina, üç sosyal yaşam merkezi, Erciyes’teki tesisler, Büyükşehir Meslek Akademisi gibi birçok tesisimiz var. Açılışı yapılacak olan tesislerin toplam bedeli 620 milyon TL’yi buluyor” dedi.

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