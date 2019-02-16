Cumhurbaşkanı 21 Şubat'ta Denizli'de

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Şubat'ta Denizli'ye gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Denizli'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nın 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda, 21 Şubat Perşembe günü saat 13.30'da düzenleyeceği mitinge katılarak, halka seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'deki mitingin ardından, aday tanıtım toplantısı için Manisa'ya geçecek.
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()
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