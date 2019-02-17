Cumhur İttifakı’nın Kozan ve Ceyhan seçim irtibat büroları açıldı

ADANA, () - ADANA'da Cumhur İttifakı Ceyhan ve Kozan Seçim İrtibat Büroları coşkulu kalabalığın katılımıyla açıldı.

Düzenlenen açılışlara MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Emin Canlı, ilçe belediye başkanları ve Cumhur İttifakı Adayları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Kozan Seçim İrtibat Bürosu’nun açılış töreni mehteran takımının gösteriminin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, Cumhur İttifakı’nın MHP’li belediye başkan adayı Nihat Atlı’nın konuşmaları ile devam etti. Atlı, konuşmasında “Kalbi kalaylattım, nefsi yendim, Kozanlı hemşerilerime kurban olmak üzere yola çıktım. Öyle güçlü bir kurbanım ki arkamda Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türk Dünyasının Bilge Lideri Devlet Bahçeli, yirmi yıllık tecrübesiyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü ve her şeyden öte Kozanlı hemşerilerim var" dedi.

Cumhur İttifakı heyeti buradaki açılışın ardından Ceyhan Seçim İrtibat Bürosu’na geçti. Cumhur İttifakı’nın AK Partili Ceyhan Belediye Başkan Adayı Ali Alper Boydak açılışta 15 ilçe ve Büyükşehir’de Cumhur İttifakı’nın galip geleceğine olan inancını dile getirirdi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

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