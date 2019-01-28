Cumhur İttifakı tarafları bir arada

CUMHUR İttifakı’nın Adana Aday Tanıtım Toplantısı’nın ardından AK Parti ve MHP heyetleri ilk kez buluştu.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü’nün MHP Adana heyetiyle birlikte AK Parti Adana İl Başkanlığı ziyaretinde birlik beraberlik mesajı verilirken karşılıklı teşekkür sözleri dile getirildi.MHP HEYETİNDEN AK PARTİ’YE TEŞEKKÜR ZİYARETİAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Sarıçam ilçe belediye başkanı Bilal Uludağ ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş ile birlikte AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ve yönetimini ziyaret etti. Cumhur İttifakı’nın Adana Aday tanıtım toplantısının miting havasında geçmesinin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Hüseyin Sözlü ve MHP Adana heyeti, AK Parti İl Başkanı Şerif Güler ve beraberindeki heyete aday tanıtım toplantısında göstermiş oldukları çaba için teşekkür etti.“CUMHUR İTTİFAKININ ANLAMI ADANA’DA İDRAK EDİLMİŞTİR”Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, Cumhur İttifakı’nın Adana’da büyük bir sınavı başarıyla atlattığını ifade ederek bu süreçte fitneye fırsat vermeyeceklerini belirtti. MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ise bu birlikteliğin 31 Mart gecesi zaferle taçlanacağını söyledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü ise cumartesi günü istasyon meydanına akın eden vatandaşların Cumhur İttifakı’nın anlamının Adana’da idrak edildiğinin ispatı niteliği taşıdığını belirtti.

FOTOĞRAFLI