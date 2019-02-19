Cumhur İttifakı'nın Yumurtalık ve Karataş seçim büroları açıldı

ADANA'da Cumhur İttifakı seçim irtibat büroları Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde açıldı

Cumhur İttifakı Yumurtalık ve Karataş Seçim İrtibat Büroları MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, MHP ve AK Partili ilçe başkanları çok sayıda vatandaşın katılımı ve görkemli bir tören ile açıldı.

Yumurtalık’ta seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Cumhur İttifakı Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Türkeş Filik, ilçenin Adana’nın turizme dönük yüzlerinden biri olduğunu ifade ederken, beş yıllık görev süresince ilçede gelişerek değişimi sağladıklarını ve ikinci beş yılık hizmet dönemine hazır olduğunu ifade etti.

Yumurtalık Seçim İrtibat Büroso’nun açılışının ardından Karataş’a geçen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü ilçe girişinde Cumhur İttifakı Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz ve beraberindeki Karataşlı hemşerileri karşılarken coşkulu ve uzun bir konvoya dönüşen karşılamanın ardından Başkan Sözlü ve Topuz, bir pikabın üzerinde vatandaşları selamlayarak seçim irtibat bürosu önüne geldi.

Açılışta konuşan Cumhur İttifakı Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz, ilçenin Adana’nın parlayan yıldızı olacağını ifade ederken, Cumhur İttifakı’nın yalnızca Karataş’ta değil Adana’nın tüm ilçelerinde en yüksek seviyede başarıya ulaşmaya gerektiğinin önemini anlattı.

“MİLLİYETÇİ ÜRETKEN BELEDİYECİLİĞİ GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ İLE HARMANLAYACAĞIZ”

Cumhur İttifakı seçim irtibat bürosu açılışlarında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Karataş ve Yumurtalık’ta hayata geçirdikleri hizmetleri anlattı. Belediyeciliğin hizmet işi, gönül işi olduğunu ifade ederken “Önümüzdeki beş yılda milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışını gönül belediyeciliği ile harmanlayacak, Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun bir şekilde hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.



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