Cumhur İttifakı'nın Aydın adayları deve güreşlerini izledi

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı'nın Aydın'daki belediye başkan adayları, Germencik'te düzenlenen deve güreşlerini izledi.

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, Söke Belediye Başkan adayı Beliğ Azbazdar, İncirliova Belediye Başkan adayı Gürşat Kale, Buharkent Belediye Başkan adayı Mehmet Erol, Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan, Germencik Belediye Başkan adayı İsmet Akın, Karacasu Belediye Başkan adayı Zeki İnal, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Burak Pehlivan ile birlikte, Germencik ilçesinde düzenlenen deve güreşlerine katıldı. Germencik 71. Deve Güreşi Festivali renkli geçti. Binlerce kişi güreşleri izlemeye geldi. Kıran kırana geçen mücadeleler, ilgiyle izlendi.

Güreşler sonrası konuşan AK Partili Mustafa Savaş, "Aydın'ı daha fazla tanıtmak ve ilimize ek gelirler sağlamak istiyoruz. Sahip olduğumuz değerleri nisan ayından itibaren daha fazla parlatmakta kararlıyız. Bizim İspanya'dan neyimiz eksik. Deve güreşlerimizi, İspanya'daki boğa güreşleri gibi büyük bir turizm etkinliğine dönüştürme vakti geldi de geçiyor bile" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / GERMENCİK (Aydın), ()

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