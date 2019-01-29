Cumhur İttifakı'ndan Manisa'da birlik, beraberlik mesajı

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı'nın Manisa'daki 17 ilçe belediye başkan adayı ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli tarafından parti binası girişinde karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tüm AK Parti heyeti ile tek tek tokalaştı. Ergün, ardından AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ile birlikte, basına açık bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'dan bu yana milletimizin bekası, Cumhuriyet'in devamı, halkımızın refahı için bir ittifak içerisinde. O günden sonra iki genel başkanın, bir araya gelmesiyle oluşan ittifakı, AK Parti İl Teşkilatı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkanlıkları olarak benimsiyoruz ve sonuna kadar da destek oluyoruz. 31 Mart öncesi hem Büyükşehir hem de 17 ilçemizi ayırt etmeden, 'ama' demeden, Cumhur İttifakı'nın Manisa'da başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. AK Parti teşkilatları ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları bir olacak, kendi aramızda bizi oluşturacağız ve inşallah da Büyükşehir ve 17 ilçeyi alarak bu uğurda devam edeceğiz. Bizler iki genel başkanın parti teşkilatlarına verdiği talimatlarda kesinlikle bir tereddüt yaşamıyoruz ve bu noktada çalışmalarımıza sonuna kadar devam edeceğiz. Geride kalan iki aylık süreçte bizler kapı kapı dolaşıp, başta ittifak Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cengiz Ergün olmak üzere, 17 ilçe başkan adayımız ve her partinin kendi çıkaracağı belediye meclis üyelerimizle çalışacağız. İnşallah Cumhur İttifakı Manisa'da; büyükşehir ve 17 ilçeyi kazanacaktır" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI İLE ZAFERE ULAŞACAĞIZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Cumhur ittifakı adayı olmam sebebiyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve isimleri açıklanan değerli belediye başkan adaylarımızla 17 ilçede seçimleri kazanmak için elimizden gelen çaba ve gayreti göstereceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, içinde bulunduğumuz bu coğrafyadaki yaşanan sıkıntıların çözümü hem de konomik ve terör noktasında yapılan saldırıların önünde durmak için birlikteliğimizin hergün üzerine koyarak yerine getirmemiz gerekiyor. Allah utandırmasın. Hem Cumhurbaşkanımıza, hem Genel Başkanımıza Manisa'nın tacını ve inşallah bayrağını teslim etmiş oluruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Ergün, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve 17 ilçe belediye başkan adayı ve partililer hatıra fotoğrafları çektirerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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