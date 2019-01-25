Cumhur İttifakı adayları tanıtılacak

ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Cumhur İttifakı Adana Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na hemşerilerini davet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti’nin bir araya gelerek oluşturduğu Cumhur İttifakı’nı 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde de devam etmesinin ardından açıklanan Cumhur İttifakı Adana Belediye Başkan Adayları, 26 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak olan açık hava toplantısı ile tanıtılacak.

Türkiye’nin 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nin ilk belediye başkan adayı olarak açıklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, hemşerilerini Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılacak olan aday tanıtım toplantısına davet etti.

“MİLLİ BEKA ORTAK PAYDASINDA BULUŞALIM”

Yazılı bir açıklama ile davetini hemşerilerine ileten Başkan Sözlü açıklamasında şu cümlelere yer verdi: “Türkiye’nin sınırlarımız içerisinde ve sınır ötesinde bulunduğu milli varlığımıza tehdit oluşturacak unsurlara karşı milli bekamızın teminatı için Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde oluşturulan Cumhur İttifakı’nın Adana belediye başkan adaylarının halkımızla buluşacağı tanıtım toplantımıza tüm hemşerilerimi milli bekamız ortak paydasında buluşmaya davet ediyorum.”

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