ÇÜMERLAB cihazları tanıtıldı

ÇUKUROVA Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇÜMERLAB) bünyesindeki cihazlar yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı toplantıda tanıtıldı.ÇÜMERLAB'da gerçekleştirilen toplantıda, merkez laboratuvarındaki uzmanlar tarafından katılımcılara cihazların teknik özellikleri ve yapılan analizler hakkında detaylı bilgiler verildi. Bölgede bulunan diğer üniversitelerden katılımcıların bulunduğu cihaz tanıtımı sonrasında katılımcılara laboratuvarlar gezdirildi. Bu esnada bazı cihazlar üzerinde de tanıtım amaçlı analizler yapıldı.ÇÜMERLAB Müdürü Prof. Dr. Gülfeza Kardaş, müdür yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Ekicibil ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydın bu tür tanıtım toplantılarının periyodik olarak devam edeceğini belirttiler.Prof. Dr. Gülfeza Kardaş bu toplantıların sadece yüksek lisans ve doktora öğrencilerine değil bölgemizde bulunan sanayi kuruluşlarının AR-GE temsilcilerine yönelikte yapılacağını da sözlerine ekledi.

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