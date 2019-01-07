ÇÜMERLAB Bilim Kurulu toplantısı yapıldı

ADANA,()- ÇUKUROVA Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇÜMERLAB), ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırmaları gerçekleştirmek üzere ileri teknolojide yapılandırılarak bölgede hizmet veriyor.

Merkez Yönetimi ÇÜMERLAB Bilim Kurulu, bilimsel çalışmaların kalitesini arttırmak için toplanarak 2018 yılına ait faaliyetleri değerlendirdi. ÇÜMERLAB seminer salonunda gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısına Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel ve farklı bölümlerden kurul üyesi akademisyenler katıldı.

ÇÜMERLAB Müdürü Prof. Dr. Gülfeza Kardaş bilim kurulu üyelerine bir sunum yaptı. Prof. Dr. Kardaş sunumunda, ÇÜMERLAB’ın mevcut faaliyetlerinden söz etti. ÇÜMERLAB’ın vizyonu ve misyonu üzerine konuşan Prof. Dr. Kardaş, ÇÜMERLAB’ın 2018 yılında yaptığı faaliyetler hakkında kurul üyelerine bilgi vererek 2019 yılında kısa ve orta vadede yapmayı planladığı çalışmalarını anlattı. Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyhan Tükel ise yaptığı konuşmada, ÇÜMERLAB’ın oluşum ve gelişim süreçlerinden ve Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi alt yapısından yapılan desteklerden söz etti, bu desteklerin önemini vurguladı. Konuşmaların sonunda Bilim Kurulu Üyeleri görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantı sonrasında katılımcılara laboratuvarlar gezdirildi. Bazı cihazlar üzerinde tanıtım amaçlı analizler yapıldı.

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