Cumartesi pazarında çalışmalar tamamlandı

SİVAS Belediyesi tarafından modern kapalı pazar alanlarının en son örneği olan Cumartesi Pazarı'nda çalışmalar tamamlandı.Yenidoğan Mahallesinde kurulan cumartesi pazarının üstü, dayanıklı ve estetik görünüme sahip membran ile kapatıldı. İlki Cuma Pazarı'na yapılan yeni pazar uygulamasının ikincisi ise toplamda 4300 metrekare alana sahip Cumartesi Pazarı oldu. Yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan pazar içerisinde, bir zabıta merkezi ve pazarcı esnafın ihtiyaç duyduğu lavabolar da yer alıyor. Alanda ayrıca 24 saat kayıtta olan güvenlik kameraları da bulunuyor. Haftanın bir günü pazar olarak kullanılacak olan alan diğer günlerde ise toplu organizasyonlar için kullanılabilecek. Mahalle sakinleri için çok amaçlı kullanılan bir mekân haline gelen pazar yeri aynı zamanda araçların park edilebildiği bir otopark oldu. Yeni yapılan pazar alanının resmi açılışı ise kısa süre sonra yapılacak.

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