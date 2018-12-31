ADANA’nın Pozantı ilçesinde yılın son günlerinde yağan kar yağışı nedeniyle çok sayıda kişi Akçatekir Yaylası'na akın etti.
Merkezine kar yağmayan Adana ve Mersin'de yaşayan Çukurovalılar, Akçatekir'de kar keyfi yaşadı. Kalınlığı bazı yerlerde 1 metreyi bulan kar üzerinde eğlenenler, daha sonra mangal yaktı. Bazı kişiler ise leğen ve naylon torbalarla yüksek tepelerden kaymaya çalıştı.
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Çukurovalılar yılbaşı arifesinde kar görmek için Akçatekir’e akın etti
ADANA’nın Pozantı ilçesinde yılın son günlerinde yağan kar yağışı nedeniyle çok sayıda kişi Akçatekir Yaylası'na akın etti. Merkezine kar yağmayan Adana ve Mersin'de yaşayan Çukurovalılar, Akçatekir'de kar keyfi yaşadı. Kalınlığı...
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