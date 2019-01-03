Çukurova’da yılın ilk meclisi yapıldı

ADANA'nın Çukurova Belediye Meclisi 2019 yılı ilk meclis toplantısını gerçekleştirildi.Toplantında konuşan Başkan Soner Çetin, "2019 yılından toplum olarak umutluyuz. İnşallah bu umutlarımızın hepsi gerçekleşir ve huzurlu bir yıl geçiririz" dedi. 2018 yılının ekonomik olarakta kötü geçtiğini ifade eden Çetin, yeni yılda, tüm bu sıkıntıların atlatılması dileğinde bulundu.Geçtiğimiz yılda unutulmayacak acılar da yaşandığına dikkat çeken Başkan Soner Çetin, "Belediyemizde, yaşanan olayda, çok sevdiğimiz iki çalışma arkadaşımız şehit oldu. Biz onları da görev başında yaşamlarını kaybettiği için şehit sayıyoruz" diye konuştu.DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ SEÇİLDİBaşkan Çetin’in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Denetim komisyonu üye seçimlerinin yapıldığı meclis toplantısında, üyeliğe Mustafa Karakuş, Orçun Sarıgül, İsmail Özgen, Cumali Bülent Gürışık ve Tarık Kılıçarslan seçildi.

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