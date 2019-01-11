Çukurova’da bir semt kreşi daha hizmete açıldı

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, Türkiye’deki tüm belediyelere örnek olan semt kreşlerinin 7’ncisinin açılışını gerçekleştirdi.

Yurt Mahalllesi Gülen Yüzler Semt Kreşi’nin açılışına, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Adana Milletvekili Ayhan Barut, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sosyal belediyecilik örneği olan hizmetleri hayata geçirmekten mutlu olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, çalışan kadının önündeki en büyük engellerden birini kaldırmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar da, Adana’yı hizmetlerin ilkleriyle tanıştırdıklarını belirterek, Seyhan ve Çukurova belediyeleri olarak, bunun haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Yurt Mahallesi Gülen Yüzler Semt Kreşi’nin kurdelesini kesen katılımcılar, kreşi gezerek, minik öğrencilerle sohbet ettiler.



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