Çukurova’da 23 Nisan coşkusu

ADANA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çukurova ilçesinde düzenlenen kreş etkinlikleri ile başladı.Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve adeta şenliğe dönüşen etkinliklerde mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar eğlenceli bir gün yaşadı. Çukurova Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği inşa edecek olan çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü düzenlediği etkinliklerle coşku içerisinde kutlamaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen kreş etkinlikleri ile start aldı. Belediyeye bağlı Gülen Yüzler Semt Kreşlerinin minikleri, şarkılar söyledi, birbirinden renkli dans gösterileri ile kendilerine hayran bıraktı. Marş ve şarkılarla coşan çocuklar daha sonra ilginç kostümleriyle mini defile düzenledi. Kendilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmayan öğrenciler Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıp, İzmir Marşı ile coştu.MİNİKLERDEN HEM DANS, HEM ŞOVBelediyeye bağlı semt kreşlerinde öğrenim gören çocukların 23 Nisan için düzenledikleri gösteriye ilgi yoğun olunca salon doldu taştı. Etkinlikte veliler, çocukların seslendirdiği şarkılar ve davul gösterisi ile coştu. Yer yer çocuklarına, eşlik eden velilerin duygulandıklarını görülürken çocukların sergiledikleri gösteriler ilgiyle izlendi ve çocukların yaptığı müzikli drama büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür eden veliler, etkinlik boyunca telefonları ile çocuklarını görüntüledi.

FOTOĞRAFLI