Çukurova Üniversitesi’nde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başladı

Çukurova Üniversitesi’nde (ÇÜ) 2018-2019 eğitim-öğretim yılına başlandı. Lisans ve ön lisans kayıtları tamamlanırken, ek kontenjan ve yatay geçiş yerleştirmeleri devam ediyor.ÇÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, üniversite tercihi yaparak Çukurova Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci sayısının 8 bin 851 olduğu, lisans ve ön lisans programlarına ise 7 bin 993 öğrencinin kayıt yaptırdığı bildirildi.Açıklamada, Adana Meslek Yüksekokulu’na 1352, Aladağ Meslek Yüksekokuluna 89, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna 53, Ceyhan Meslek Yüksekokuluna 537, Ceyhan Mühendislik Fakültesine 43, Ceyhan Veteriner Fakültesine 62, Diş Hekimliği Fakültesine 92, Eczacılık Fakültesine 61, Eğitim Fakültesine 612, Fen Edebiyat Fakültesine 430, Güzel Sanatlar Fakültesine 31, Hukuk Fakültesine 203, İktisadi İdari Birimler Fakültesine 748, İlahiyat Fakültesine 298, İletişim Fakültesine 144, İmamoğlu Meslek Yüksekokuluna 61, Kozan MYO 258, Kozan İşletme Fakültesine 27, Karaisalı Meslek Yüksekokuluna 239, Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna 4, Mühendislik Fakültesine 802, Mimarlık Fakültesine 191, Pozantı Meslek Yüksekokuluna 36, Sağlık Bilimleri Fakültesine 259, Yumurtalık MYO 96, Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 743, Su Ürünleri Fakültesine 3, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna 136, Tıp Fakültesine 282, Ziraat Fakültesine 311 öğrencinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında Çukurova Üniversitesi’ne kayıt yaptırdığı bildirildi.

MYO'LARDA 3547 ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANDI

Açıklanan rakamlara göre Meslek Yüksekokullarına toplamda 3 bin 547 öğrenci kayıt hakkı kazanırken en çok tercih edilen Meslek Yüksekokulu Adana Meslek Yüksekokulu olurdu. İkinci sırada Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, üçüncü ise Ceyhan Meslek Yüksekokulu yer aldı. Yüksekokul sırlamasında ise en fazla tercih edilen Yüksekokul Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olurken, Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ise ikinci sırada bulunuyor.

EN ÇOK TERCİH MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ'NDE

Fakülte sıralamasında ise en çok tercih edilen fakülte ise Mühendislik Fakültesine oldu. Fakülte sırlamasında ikinci İktisadi İdari Birimler Fakültesi, üçüncü sırada Eğitim Fakültesi yer alırken sıralama Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İletişim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kozan İşletme Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi tercih edildi.

ÇÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, özel yetenek ve ek kontenjan yerleştirmelerinin ardından öğrenci sayısının artacağını belirtti.

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