Çukurova Üniversitesi'ne 630 fidan dikildi

ADANA, () - ÇUKUROVA Üniversitesi yerleşkesi içinde 630 fidan toprakla buluştu.

ÇÜ Balcalı Kampüsü’nün Yasemin Caddesi’ne sınırı olan 32 dekarlık araziye yeşil alan çalışması kapsamında 500 fıstık çamı, 130 Japon kauçuğu dikimi gerçekleştirildi. Yeşil alan çalışmalarını takip eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, fidan dikimi yapılan araziyi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu ile birlikte denetleyerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Rektör Prof. Dr. Kibar, kampüs alanında yer alan mimari yapı ve ulaşım alanı dışında bulunan alanların yeşille donatılmasına ve mevcuttaki yeşil alanların korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Çukurova Üniversitesi’nin doğayla iç içe bir üniversite olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kibar, bu alanların korunması ve çoğaltılması için Rektörlük olarak göreve geldiği günden itibaren ayrı bir özveri ile çalıştıklarını söyledi. Kibar, “Seyhan Baraj Gölü’nün doğu yakasında 12 bin dekar arazi üzerine kurulu Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü, insanı kendine hayran bırakan manzarasıyla doğal bir park alanı. Üniversitemiz, modern alt yapısı, öğrencilerin ve çalışanların her türlü gereksinimlerini karşılayacak modern tesisleriyle ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Kampüs alanımızın daha da yeşil olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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