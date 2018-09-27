Çukurova Üniversitesi akademik yılı törenle başladı

ADANA'da 55 bin öğrencinin eğitim gördüğü Çukurova Üniversitesi'nin (ÇÜ) 2018-2018 akademik yılı törenle başladı.

Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen Çukurova Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı açılış törenine Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Vali Mahmut Demirtaş, Çukurova Üniversitesi'nin gelenek ve diğer sorumluluklarının bilincinde olan köklü üniversitelerden biri olduğunu belirterek, tüm alanlarda en gelişmiş birimleri bünyesinde barındırdığını söyledi.



DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar ise, Türkiye'de ve dünyada önde gelen bilim kurumlarından biri olmak için çalıştıklarını belirtti. Rektör Kibar, "Üniversitemiz geçen yıl 16 Eylül 2017'de açıklanan ve ilk kez yapılan bir uygulama ile önemli bir başarı göstererek 'araştırma üniversiteleri' listesinde ilk 15'e girmiş ve aday listede yer almıştı. Ancak bu sonuç, ilk fırsatta 10 araştırma üniversitesi arasına girebilmek için bize daha çok çalışma, daha çok üretme ve daha kaliteli olma sorumluluğunu da getirmektedir" dedi.

55 BİN ÖĞRENCİYLE BAŞLIYORUZ

2018-2019 eğitim-öğretim yılına 55 bin kayıtlı öğrenci ile başladıklarını söyleyen Rektör Kibar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni dönemde 14 bin 762'si ön lisans, 33 bin 462'si lisans ve 7 bin 209'u ise lisansüstü olmak üzere toplam 55 bin 433 kayıtlı öğrenci ile yeni eğitim öğretim dönemine başlıyoruz. Şimdiden üniversitemizde eğitim görecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."



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