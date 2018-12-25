Çukurova Üniversiteli modacılar ödüle doymuyor

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri “7. Athib Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında” 3 ayrı ödülün sahibi oldu.Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçıları Meclisinin (TİM) desteği ile Akdeniz Tekstil İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın ödül töreni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ile Adana Müze Kompleksinde gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri finalde yer alarak derece elde etti.ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında her yıl düzenli bir şekilde 10 yarışmacı arasında yer alan Çukurova Üniversitesi’nden bu yıl Ceyda Nur Kömürcü, Talip Yasin Yavuz, Manolya Geliş, yüksek lisans öğrencisi Şansım Televi Boğa yer aldı. Bu yıl gerçekleştirilen ‘7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda 1. olan tasarımcı ‘Düzlem’ adlı tasarımıyla Berna Süslü, 2. Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi ‘New Butterfly’ temasıyla Şansım Televi Boğa oldu. 3. ise ‘Muture COre’ temasıyla Gizem Nur Bağ dereceye giren isimler arasında yer aldı.Yarışma kapsamında 13 günde 20 üniversite gezildiğini ve binden fazla öğrenciye ulaşıldığını kaydeden Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’na 16 farklı üniversiteden 74 başvuru alındığını ifade etti. Bu başvurulardan seçici kurulun 10 finalist belirlediğini belirten Kıvanç “Bu yıl da yarışmada birinci olan tasarımcıya yurtdışında eğitim imkânıyla birlikte 15 bin lira,2’nciye 12 bin lira, 3’üncü olan öğrencimize ise 9 bin lira para ödülü verilmiştir” şeklinde konuştu.

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