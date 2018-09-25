Çukurova'nın sponsoru Medical Park oldu

MERSİN, () - MERSİN'i Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Çukurova Basketbol Kulübü'nün sağlık sponsoru, Medical Park Mersin Hastanesi oldu.

Takım Koordinatörü Mustafa Onur Çadırcı ile imzaladığı sponsorluk anlaşması sonrası açıklama yapan Medical Park Mersin Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Egin, "Türk basketbolu dünyada yükselen bir değer ve biz de bu sürece katkıda bulunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Mersin’in gururu olan Çukurova Basketbol ile işbirliği bizim için gerçekten gurur verici. Kente katma değer katan iki değer bir araya geldi. Gönül arzu eder ki, hiçbir sporcumuzun başına bir şey gelmesin, ancak olası bir sağlık sorununda da her biri alanında uzman hekimleri, tecrübeli sağlık profesyonelleri, güçlü teknik alt yapımız ile buradayız" dedi.

Öte yandan; yeni sezonda FIBA Kadınlar EuroLeague'de de ter dökecek olan Mersin temsilcisi, sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçti.



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