Çukurova'nın bekçileri göreve başladı

ADANA'da 140 çarşı ve mahalle bekçisi yemin edip, göreve başladı.Çarşı ve mahalle bekçilerinin 3'üncü dönem yemin töreni Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katıldığı yemin töreninde, 140 çarşı ve mahalle bekçisi mezuniyet heyecanı yaşadı. Çarşı ve mahalle bekçilerine 'Çukurova'nın gece aslanları' diye hitap eden Yıldız, Çukurova sokaklarının bekçilere emanet olduğunu dile getirdi.Çarşı ve mahalle bekçilerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için görev alacaklarına dikkat çeken Yıldız, birinci dönemde 225, ikinci dönemde 197 ve üçüncü dönemde ise 140 çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başladığı bilgisini verdi. Yıldız, bekçilere görevlerinde başarılar diledi ve törene katılan ailelere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI