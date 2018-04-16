Çukurova Gazeteciler Cemiyeti 43 yaşında

ÇUKUROVA Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) 43'üncü kuruluş yıldönümü kutlandı.ÇGC üyeleri ilk olarak merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde toplanarak, saygı duruşunda bulunup anıta çelenk bıraktı. CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut'un da destek verdiği ÇGC üyeleri, Sanatçılar Parkı'nda bulunan Basın Anıtı'na da çelenk bırakıp meşaleyi yaktı. ÇGC'nin kuruluşunda ve bugüne ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür eden ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, "Medya çalışanları olarak her şart ve koşulda, Atatürkçü çizgide, demokrasiye sonuna kadar bağlı kalarak kamuoyunu doğru bilgilendirme görevimizi yerine getirme çabasında olacağız" dedi.

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