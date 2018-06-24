Çukurova'da futbol yaz okulu başladı

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Çukurova Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Futbol Yaz Okulu’nun açılışı, Belediye Başkanı Soner Çetin’in katılımıyla coşkulu bir törenle yapıldı.

ASKF Başkanı Ahmet Bozan ve yönetimi, TUFAD Başkanı Mehmet Sümer ve Kulüp Başkanlarının katıldığı törene sporseverler de yoğun ilgi gösterdi. Binin üzerinde çocuğun başvuruda bulunduğu Futbol Yaz Okulu’nun seçmelerinin 7 farklı bölgede devam ettiği öğrenildi. 8-15 yaş arası yüzlerce çocuğa futbol eğitimi veren Futbol Yaz Okulu açılışını yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tesislerde verilecek eğitimle, çocukların futbol öğreneceğini ve amatör spor kulüplerinin altyapısına oyuncu yetiştirileceğini söyledi.

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