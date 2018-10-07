Çukurova'da aşure etkinliği düzenlendi

ADANA,()-ADANA'da Çukurova İlçe Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesinin ortaklaşa düzenlediği aşure etkinliği, her sene olduğu gibi bu yıl da 100. Yıl Cemevi'nde yapıldı.

Aşure etkinliğine CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin yanı sıra Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, CHP milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, Müzeyyen Şevkin, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl ve İlçe Gençlik Kolları, meclis üyeleri, Hacı Bektaşı Veli'nin Türkiye genelindeki tüm başkanları, muhtarlar ve bürokratlar da katıldı. Ozan Özgür türkülerinin beğeniyle dinlendiği Geleneksel Aşure Günü'nde semahlar dönüldü, dualardan sonra aşure ikram edildi. Etkinlikte sahne alan şarkıcı Türkü vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

ALEVİLİK İNSAN SEVGİSİDİR

Yaptığı hizmetlerden ötürü Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e bir plaket verdi. Başkan Soner Çetin, konuşmasına, "Hepinizi Yunus'un sınırsız kardeşliği, Mevlana'nın engin hoşgörüsü, Hacı Bektaş'ın sonsuz insan sevgisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş aydınlığı ile selamlıyorum" diyerek başladı. Çetin, "Aleviler bu ülkenin çimentosudur. Alevilik insan sevgisidir. Alevilik Cumhuriyetin değerlerine içten bağlılıktır. Her geçen gün 'Biz de varız', 'Bizi kimse yok sayamaz' diyen hep siz oldunuz, hor görülseniz de hor bakmayan sizlersiniz. Siz ki size hangi sinsi niyet ve alçakça amaçlarla saldırırlarsa saldırsınlar, sizin Hünkâr Hacı Bektaş'tan aldığınız o terbiye var ya, hani 'İncinsen de incitme' diyen kültürünüz, dünyaya ve insana bakışınız, 'Sevelim sevilelim / Bu dünya kimseye kalmaz' diyen Yunus Emre'den miras hayat görüşünüz ve 'Ne olursan ol, gel. / Bizim dergâhımız insanlık dergâhıdır' diye çağıran büyük düşünür Mevlana'mız var bizim. Bir de 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür', 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir', 'Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir' deyip 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' diye haykıran o, Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var" diye konuştu. Etkinlikte katılımcılara aşure ikram edildi.

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