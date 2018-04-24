Çukurova Belediyesi CUP’ta heyecan başladı

ADANA'nın tek uluslararası tenis turnuvası olan ve bu yıl 18'incisi Çukurova Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen Çukurova Belediyesi Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı.18'inci Çukurova Belediyesi Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası, 21 Nisan'da eleme maçları ile başladı. Eleme maçlarının tamamlanmasının ardından 64'lük ana tablo maçlarına geçildi. Turnuvanın açılış töreni ve sporcu gecesi de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıldönümünde güne özel etkinliklerle anlamına uygun gerçekleşti. Eleme maçlarının tamamlanması sonrası ana tabloda erkekler ve kızlar olmak üzere toplamda 128 sporcu şampiyonluk için raket sallıyor. Turnuvanın final maçları ve kapanış töreni 29 Nisan'da yapılacak.

FOTOĞRAFLI